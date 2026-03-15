福岡県直方市は、地場企業のPRや若者の定住促進を目的にした「市合同企業説明会」を17日にユメニティのおがた（同市山部）の小ホールで開く。開催は5回目。三井ハイテックや九州住友ベークライト、西日本シティ銀行など、市内に事業所を置く20社が参加する。業種別では製造業を中心に、医療福祉、建設、金融など幅広い。対象は高校1、2年生（入場時間午後1時半〜5時）と、一般求職者・大学生・専門学校生等（同午後5〜6時）