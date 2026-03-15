蒸気を動力としたポンプを使い坑道に流入した水を排出し、筑豊の炭鉱の機械化、近代化に尽力した技術者杉山徳三郎の歩みや功績を紹介する企画展が、福岡県の直方市石炭記念館（同市直方）で開かれている。22日まで。杉山（1839〜1930）は長崎生まれ。長崎海軍伝習所に入所し、蒸気理論や砲術、航海術を学んだ。1879年の長崎博覧会で欧米製のスペシャルポンプを目にし、将来性のある石炭産業への参入を構想。80年に目尾炭鉱（現