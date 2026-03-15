佐賀大発のスタートアップ（新興企業）として半導体の研究・開発に取り組む「ダイヤモンドセミコンダクター」（佐賀市）が、既存の半導体よりも耐久性などに優れることから「究極の半導体」として注目される「ダイヤモンド半導体」の製造を始めた。国内外で研究が加速する中、実用化に向けた完成品の製造は世界でも初めて。この夏にも、導入を目指す大手メーカーなどに販売できるよう準備を進めていく。ダイヤモンド半導体は、