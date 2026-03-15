福岡県香春町議会は13日、定例会最終本会議を開き、総額85億8428万円（前年度当初比8・4％増）の2026年度一般会計当初予算案を、議長を除く賛成5、反対7で否決した。付託された総務文教、厚生建設産業の両常任委員会では可決されたが、一部議員が予算の配分や金額の規模を疑問視し、反対に回った。