2025年に日本を訪れた外国人客数は4270万人に達し、年間で初めて4千万人を超えた。新型コロナウイルス禍を抜け出した22年から右肩上がりの増加である。政府は「観光立国」を掲げる。実現に向けて、ここはいったん立ち止まり、顕在化してきた課題を整理して対策に本腰を入れるべきだ。訪日客の消費額も9兆5千億円と過去最高を更新した。統計上は輸出と見なされ、自動車に次ぐ規模に成長した。政府は30年までに訪日客6千万人