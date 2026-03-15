陸上の都市型ロードレース「FukuokaOhoriRoadRunning」が14日、福岡市の大濠公園で行われ、男子1マイルで本田桜二郎（鳥取城北高）＝福岡県大牟田市出身＝が4分0秒16の日本新記録で優勝した。従来の記録を1秒10更新した。社会人のトップ選手も出場した中、序盤から先頭集団でレースを進め「余裕があったので」と1キロ過ぎでロングスパート。「地元福岡での開催ということで、より一層、気合が入っていた」と笑みを浮かべ