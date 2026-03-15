19日に開幕する第98回選抜高校野球大会の出場校の甲子園練習が14日、一般非公開で始まった。九州勢では九州国際大付（福岡）、神村学園（鹿児島）と熊本工が登場。各校30分間ずつの練習でグラウンドの感触などを確かめた。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付の楠城監督は「甲子園練習の練習もしてきた」と明かした。打者が鋭い打球を飛ばす姿に「普段より良い球を使っているから飛んでいるのかなと思ったが、試合も同じよ