2月の衆院選で躍進した政党「チームみらい」について、「選挙に不正があったのではないか」と疑う声が交流サイト（SNS）で今なおくすぶっている。九州の特定の自治体を名指しして「得票数が不自然」と疑問視する投稿も相次ぐが、いずれも根拠のないデマだ。識者は「誤った情報を放置すれば、選挙制度の信頼が揺らぎかねない」と警鐘を鳴らす。