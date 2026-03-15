鳥栖が今季初めて90分での勝利を飾り、連敗を3で止めた。序盤から優位に試合を進め、前半20分に西沢が弓場の右クロスに頭で合わせて先制。その後は粘り強く守って逃げ切った。好アシストの弓場は「自分の得意な形だったので、迷いなくクロスを上げた」と笑顔。チームトップの今季3点目を挙げた主将の西沢は「弓場がいいボールをくれて、ちゃんと枠に収められて良かった」とうなずいた。西B組の優勝候補ながら調子が上がらな