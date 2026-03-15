走者出しても冷静に切り抜ける迫る開幕に向け、4年目左腕が順調な調整ぶりを示した。先発の松本晴が六回途中まで7安打を浴びながらも崩れることなく2失点（自責1）。「不安は今のところはないです」と話す25歳は納得顔を浮かべた。2−2の五回2死二、三塁。山本を2球で追い込むと、ボール球も有効に使いながら、最後は低めに制球したスライダーで空振り三振を奪った。「走者が出ても、常に一貫性のある投球ができた」と冷静な