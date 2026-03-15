サッカー男子の高校生年代が競うサニックス杯国際ユース大会2026（西日本新聞社など後援）は第4日の14日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで準決勝があり、3連覇を狙う大津高（熊本）と初優勝を目指す飯塚高（福岡）が決勝に進出した。大津高は1−1で突入したPK戦の末、札幌ユースを撃破。飯塚高は1−0で福岡ユースを破った。決勝は15日午後2時から行われる。