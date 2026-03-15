北九州市内の企業を対象にした暴力団などに関する2025年度のアンケートで、元組員の雇用に消極的な企業が8割近くに上ったことが分かった。前回23年度調査よりわずかに下がったものの、企業側の慎重な姿勢は変わっていない。市は元組員の資格取得などをサポートしており、支援制度を引き続き周知し、社会復帰を後押ししていく。