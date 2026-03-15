音楽デュオ・ゆず（北川悠仁・岩沢厚治）が、14日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）に出演。岩沢と“そっくり”な『M-1』王者について言及した。【写真】似てる！『M-1』の優勝トロフィーを抱えるたくろう・赤木「岩沢厚治、優勝していないのに祝福メール多数」というテーマでトークを展開。岩沢は「これはですね、『M-1』の翌日です。その日は今回のアルバムのジャケット撮影が東北の方であって、朝日を