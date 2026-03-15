女子プロレス「マリーゴールド」の６人タッグ「３Ｄトリオス」王座戦（１４日、後楽園）は、初代王者の翔月なつみ＆桜井麻衣＆山中絵里奈が、岩谷麻優＆ビクトリア弓月＆南小桃を粉砕し、初防衛に成功した。２月２３日の後楽園大会で行われた同王座の初代王者決定トーナメントを制した３人は、Ｖ１戦でＧＨＣ女子＆スーパーフライ級２冠王者である岩谷、そしてユナイテッド・ナショナル王者の弓月を含むトリオを迎え撃った。