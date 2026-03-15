米国・ＷＷＥの?キング・オブ・ザ・ストロングスタイル?中邑真輔（４６）が、悪魔にささやきだ。同世代のライバルで引退したＡＪスタイルズと１月に?最後の名勝負?を繰り広げ、存在感を示した。一方、昨年から続くソロ・シコア率いる元新日本プロレスばかりのユニット「ＭＦＴ（マイ・ファミリー・ツアー）」との抗争では、ＷＷＥタッグ王座を保持する極悪軍に押されまくってきた。ただ、タマ・トンガだけにはバックステージで