日本ハムへの入団が発表されていた台湾出身のライル・リン捕手（２８）が１４日、巨人とのオープン戦（東京ドーム）前に行われた入団会見に出席。新天地での活躍を誓った。ＷＢＣ台湾代表として６日の日本戦（東京ドーム）にも出場したリンは、シーズン開幕前の電撃入団となったが「自分の強みはコミュニケーション力。投手とのコミュニケーション力はすごく高いと思うので。１日でも早くチームに溶け込み、チームの勝利に貢献