¸ÞÎØ¤ÎËâÊª¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤È¤Ï¡½¡½¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î·Ú°æÂô¹ñºÝÁª¼ê¸¢£²ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦·Ú°æÂô¥¢¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Î½÷»ÒÍ½Áª¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Ï¥Á¡¼¥à¸æÂåÅÄ¤Ë£·¡½£²¡¢£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï£¸¡½£¶¤Ç¾¡Íø¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£²¾¡£±ÇÔ¤È¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££±·îËö¤Î£Ó£õ£î£Ã£é£ô£ù£Ã£õ£ð¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¸å¤Ë¥ª¥Õ¤ò¶´¤ó¤ÀËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¡£½éÆü¡Ê£±£³Æü¡Ë¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¤Ë£°¡½£¹¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò°ú¤­¤º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥­¥Ã¥×¡¦¿ÎÊ¿