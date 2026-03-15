明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（１４日、ＭＵＦＧ国立）、浦和が東京Ｖに０―１で敗れて５位に後退。途中出場で存在感を示した元日本代表ＦＷオナイウ阿道（３０）が、チームの起爆剤になることを誓った。後半開始から投入され、持ち前の身体能力の高さとスピードを生かしてチャンスメーク。ファウルを受けてＦＫを獲得する場面もあり奮闘したが、チームは東京Ｖに追いつけなかった。試合後に「個人の感覚としては前節（７