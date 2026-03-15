【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の志尊淳が主演、女優の仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系新日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（4月12日スタート・毎週よる10時30分〜）がクランクインした。第1話の場面写真も公開された。【写真】31歳人気俳優、肉体美のぞく上裸ショット◆志尊淳＆仁村紗和「10回切って倒れない木はない」クランクイン春の気配を感じながらも、まだ厳しい寒さの残る3月某日、韓国有数の財閥の養