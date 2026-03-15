【モデルプレス＝2026/03/15】MCを岡田准一が務める日本テレビの新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』（3月28日よる7時〜）。この度、挑戦者第1弾となる12人の出演者が解禁となった。【写真】国際的ヒット番組に出演する12人の豪華芸能人たち◆岡田准一MC「THE FLOOR」豪華挑戦者12人決定優勝賞金1000万円を懸け、32人の豪華芸能人たちが1対1のクイズ対決で陣地を奪い合う、前代未聞の陣取りバトルがついに日本上陸。俳優、アーテ