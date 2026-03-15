14日夜、名古屋市南区の共同住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。 消防によりますと14日午後11時ごろ、名古屋市南区戸部下の共同住宅で「煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての共同住宅の一室が全焼したほか、隣の部屋にも延焼しました。火元とみられる部屋からは男性1人が救助され病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察により