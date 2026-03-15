◆ファーム・リーグ巨人１８―５オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の萩尾匡也外野手（２５）が１４日、同日のオープン戦・日本ハム戦（東京Ｄ）で引退試合を行った長野久義氏＝現巨人編成本部参与＝ばりの広角打法で３安打４打点をマークした。「７番・左翼」で先発出場。両軍無得点の２回無死一、三塁で迎えた第１打席、長野氏の登場曲であるＰ！ｎｋの「Ｔｏｄａｙ’ｓｔｈｅＤａｙ」を使用し