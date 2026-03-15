◆ファーム・リーグ巨人１８―５オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）今季から１リーグ３地区制に再編された２軍公式戦「ファーム・リーグ」が１４日、開幕し各地で７試合が行われた。巨人はオイシックスと対戦。「４番・三塁」で出場したドラフト６位の藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が適時二塁打を含む２安打２打点と活躍。石井琢朗新監督（５５）率いるチームは２０安打１８得点と快勝発進した。歓