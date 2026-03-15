祖国が焦土と化す中、いてもたってもいられず都心でデモを行う集団が現れた。在日イラン人である彼らの中には、トランプ大統領の写真やイスラエルの国旗を手に持つ者もいる。“即時停戦”を叫ぶのかと思いきや、意外な本音を口にして……。＊＊＊【写真を見る】英語堪能で仕事一筋イランで拘束されている「NHK支局長」「トランプ大統領ありがとう！ハメネイを殺してくれてありがとう！」そう口にする人々の姿が、都心に