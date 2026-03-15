ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでロシア勢がメダルラッシュに沸いている。ウクライナ侵略を続けるロシアだが、今大会では国代表としての出場が認められた。ロシアはパラリンピックの活躍を追い風に、２０２８年ロサンゼルス夏季五輪の正式参加につなげたい考えだ。露代表のアルペンスキー女子選手が今大会初の金メダルを獲得した９日、プーチン露大統領は「ロシア国旗の下で出場する選手らを誇りに思う」とたたえた。ロ