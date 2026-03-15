「アネモネＳ」（１４日、中山）先週のフィリーズＲを制したギリーズボールに続いて、また手塚久厩舎が牝馬クラシックの切符を手に入れた。好スタートを切ったディアダイヤモンドは４角手前から徐々に外に持ち出し、直線に向くと一気にゴーサイン。グイグイと伸びて後続に３馬身差をつけて完勝。１分３２秒７という好タイムをマークして悠々とゴールを駆け抜けた。津村は「調教でも乗りやすかったので、何も心配はしていなかっ