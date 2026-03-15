「コーラルＳ」（１４日、阪神）２番人気のジャスティンアース（牡５歳、栗東・杉山晴）がオープン初勝利を飾った。前半３Ｆが３４秒４とよどみのない流れとなったが、果敢に５番手につけると直線で先行馬が次々に脱落するなか、最後の直線で力強く抜け出した。コンビを組んで２戦２勝とした吉村は「強かったですね。心身ともに成長しています」と確かな進化に手応えを感じ取っていた。