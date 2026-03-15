「有力馬次走報」（１４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆日経新春杯を制したゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴）は、天皇賞・春（５月３日・京都、芝３２００メートル）へ。東京新聞杯で重賞２勝目を飾ったトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸）は、マイラーズＣ（４月２６日・京都、芝１６００メートル）かエプソムＣ（