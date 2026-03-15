「阪神スプリングＪ・ＪＧ２」（１４日、阪神）３番人気のディナースタ（牡７歳、栗東・辻野）が王者エコロデュエルの猛追を鼻差抑えて重賞初Ｖ。障害重賞勝利数を２７に伸ばして歴代単独最多とした高田は「コースロスのないように心がけて思った通りのいい走りができました。狙うところはひとつしかないので陣営と頂点を目指してやっていきたいです」と声を弾ませた。辻野師は「いい枠ではなかったですが、ジョッキーがうま