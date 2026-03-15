3月15日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場する。夫は「和柄のスペシャリスト」として知られる和柄デザイナー。人気チョコレートのパッケージを手がけ、和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上だという。それぞれ離婚を経験し、今回が2度目の結婚。そんな2人の馴れ初めは、着物から。経営していたブティックを畳み、「着物が着たい」と呉服の世界に入った妻。SNS