「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」より晴こころさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」、「戦う女グラフィティ」、「日曜日のseju」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」には、晴こころさんが登場。「週刊！ハロプロ写真館」にはつばきファクトリーの石井泉羽さんが登場し、「寝ても覚めてもメイドで