今年、「現代詩の母」と親しまれる岡山県出身の詩人、永瀬清子さんが生誕120年を迎えました。 【写真を見る】美智子さまが英訳された詩人・永瀬清子さんの「降りつむ」”詩の力”を信じたい【生誕120年】 代表作の「降りつむ」は上皇后美智子さまが朗読されたことでも知られます。永瀬さんの作品の魅力を改めて探ります。 （美智子さまのご朗読）「降りつむかなしみの国に雪が降りつむかなしみを糧として生きよと雪が降りつむ