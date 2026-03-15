「現代詩の母」と慕われる詩人 永瀬清子さんは、120年前の1906年、岡山県赤磐市に生まれました。 【写真を見る】若松英輔さんが語る「詩人 永瀬清子の魅力」分断の時代に「詩の力」を信じたい【生誕120年】 生誕120年の記念講演のため、赤磐市を訪れた批評家の若松英輔さんに、永瀬清子さんの魅力をうかがいました。（聞き手：RSK山陽放送小林章子） 【若松英輔さんプロフィール】批評家・随筆家。「三田文学」編集長