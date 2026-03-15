憧れのマイホームは住宅ローンを組んで返済することが一般的ですが、近年は退職後も住宅ローンの返済が続くケースが増えており、返済できなくなるケースも少なくありません。本記事では、返済不能に陥る人が続出した「あるローン」を組んだことにより、60代で返済に行き詰まった池野さん（仮名）の事例を紹介します。ポセイドン法律会計事務所代表の尾倉隆景弁護士に、60代以降に住宅ローンの返済に困った場合の対策と、リバースモ