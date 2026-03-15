エールディヴィジ 25/26の第27節 ヘーレンフェインとテルスターの試合が、3月15日04:00にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。 ヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはパトリック・ブルーワー（MF）、ネックビ}