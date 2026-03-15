韓国の美人チアリーダー、チョ・イェリンの魅力がファンのハートを射抜いた。【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディチョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。「鏡の汚れを落としてくれる方、DMください」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、グレーのクロップド丈タンクトップにスウェットを合わせたラフな服装のチョ・イェリンが写っている。円形のライト付きミラー