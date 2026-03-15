現地３月14日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第38節で松木玖生が所属する７位のサウサンプトンが坂元達裕を擁する首位のコベントリーと対戦。２−１で勝利した。この一戦で２ゴールに絡む活躍を見せたのが、右サイドハーフで先発した松木だった。48分、右サイドでボールを受けると、左足で鋭いクロスを供給。これにサイル・ラリンがワンタッチで合わせ、ポストに当たってこぼれたボールを最後はフリン・ダウンズが