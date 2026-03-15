◇第6回WBC準々決勝イタリア―プエルトリコ（2026年3月14日ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコの一戦が行われた。1点を先制された直後の初回1死一、二塁の好機で4番パスクアンティノがプエルトリコ先発ルーゴのスライダーを中前へはじき返し、同点に追いついた。さらに、カンゾーンも中前打、カグリオンも右前打と3連続適時打でル