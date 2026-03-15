2026年ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開催期間中、「発展の権利を共有―中国における障害者の貧困削減実践活動交流会」が3月12日、ローマにある国連食糧農業機関（FAO）本部で開催されました。出席したゲストは中国における障がい者の貧困削減についての取り組みとその経験について交流し、障がい者の包摂的発展を推進する道筋について議論しました。多数の国のFAO常駐代表およびイタリアの関連機関関係者、専門家・学者