◇オープン戦ソフトバンク2―5DeNA（2026年3月14日横浜）ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が14日、DeNA戦に「6番・遊撃」でスタメン出場し、先制適時打を含むマルチ安打で存在感を示した。オープン戦で打率・364と打撃好調。14年連続で開幕ショートを勝ち取ればプロ野球新記録となり、野村勇内野手（29）と高レベルで争っている。小久保裕紀監督（54）はうれしい悩みだと表現し、今宮を遊撃、野村を三塁で起用するプラ