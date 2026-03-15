◇オープン戦日本ハム8―1巨人（2026年3月14日東京D）打った瞬間、大きくうなずきゆっくりと歩き始めた。昨季32本塁打を放った来日3年目、日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が14日の巨人とのオープン戦で、待望の今季1号を放った。「ゴロばっかりだったのでやっと打てたなという感じ。練習から集中してバッティングできていました。初球の変化球に対してタイミングの取り方ができていたのでうまく打てた」初