◇選抜出場校甲子園練習（2026年3月14日甲子園）元阪神で、栃木・佐野日大の麦倉洋一監督が指揮官としてかつての本拠地に“帰還”し「やっぱりいい球場ですね」と表情を緩めた。チームはここまで練習試合を4試合こなし、「後輩の中谷（仁）も来てくださいと言ってくれて」と今後も智弁和歌山などとの4試合を予定する。1回戦の三重戦に向け「ヒットと失点はある程度覚悟しながら、4、5点勝負。ゲームが動けば動くほどうち