◇オープン戦ソフトバンク2―5DeNA（2026年3月14日横浜）飛躍のシーズンに向けた準備は整ってきた。開幕ローテーション入りが内定しているソフトバンク・松本晴が90球をめどにした登板で6回途中までを7安打2失点（自責1）に抑えた。「ランナーが出ても一定で一貫性のあるピッチングができた。去年の課題をオープン戦でつぶしていければというテーマも持っているので、そこは順調にきていると思う」走者を出しても動じ