◇選抜出場校甲子園練習（2026年3月14日甲子園）神奈川・横浜の今秋ドラフト候補に挙がる右腕・織田翔希（3年）は、昨春王者のエースとして連覇に挑む。投球練習では全力で9球を投じ「成長できたか甲子園で答え合わせをしたい」と気を引き締めた。村田浩明監督からは「1試合投げ切る気持ちを持っている」と期待された。同校OBの松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）は3年春に全5試合完投で優勝に貢献。先輩をほうふつさせる