◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)男子シングルス準々決勝が14日に行われ、世界8位の松島輝空選手が同1位の王楚欽選手(中国)に勝利しました。世界トップ選手とアウェーの地で激突した松島選手。第1ゲームは中盤から徐々に離されて相手に先制されます。しかしここから松島選手が力を発揮。第2ゲームは競った展開に持ち込むと、最後は相手のリターンがネットにかかりこのゲームを獲得。松島選手は吠えながらガッツポ