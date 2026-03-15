第98回選抜高校野球大会（19日から13日間）の出場32校による甲子園練習が14日に始まった。各校に30分ずつ割り当てられた練習に16校が参加。大阪桐蔭の最速153キロ右腕で今秋ドラフト候補に挙がる吉岡貫介（3年）は初めて甲子園に立ち、「必勝モード」へ気持ちを切り替えた。憧れのマウンドでも、大阪桐蔭・吉岡は自分を律した。「ワクワクする感じだけど、気持ちが高ぶりすぎないように気をつけた」。本番を想定したのは、低め