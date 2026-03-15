俳優・志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）が、4月12日から放送される。それに先立って、第1話の場面写真が公開された。【場面写真】果物や野菜が転がり落ちて…お茶目な志尊淳本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財