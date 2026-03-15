グラビアアイドルの椚マイカ（29）が14日までにインスタグラムを更新。美ヒップあらわなバスルームショットを公開した。「本日発売のFRIDAY、是非見てね」とつづり、ビキニ姿でバスルームで横になる様子を公開した。この投稿に「もはや国宝」「すげー大人！」「いつもTバックが嬉しい」「良きお尻」「濡れたお尻もセクシーでいいですね」などのコメントが寄せられている。