第98回選抜高校野球大会（19日開幕）の甲子園練習が14日、スタートした。13年ぶり6度目出場の北照は背番号11ながら、プロも注目する右腕・中谷嘉希投手（3年）が聖地のマウンドに上がり、「投げやすい。違和感もないです」と大会3日目の専大松戸（千葉）戦に向けて好感触を得た。1メートル83、90キロの長身から最速149キロを誇る未完の大器。この冬は徹底した肉体改造に励んだ。「真っすぐを強くしたかった」と、1日7食の食ト