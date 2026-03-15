１４日の中山９Ｒで、最後の直線コースにおいて戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島＝が騎乗したノビリシマビジョンの進路の取り方について、不利を受けたロートホルンの調教師から降着の裁決を求める申し立てがあった。審議の結果、着順変更はなかったが、この件について戸崎圭は２８日から４月５日までの騎乗停止処分となった。これにより高松宮記念（２９日・中京）で騎乗予定だったレイピア、および大阪杯（４月５日・阪神）